"Готов собрать 100 тыс. воинов" – Кадыров снова заявил о захвате Украины

Защитники славянских народов / Коллаж "Сегодня"
Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров сообщил, что ему не составит труда собрать 100-тысячную армию боевиков и выехать в любую точку мир. Это заявление стало продолжением его слов, что "украинцы — наш народ" и Украину могут присоединить к России.
Об этом сообщило агентство ТАСС.
Новые угрозы
"Армия, которая у нас есть – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на 100% уверен, что за определенное время могу собрать около 100 тыс. таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира", – добавил Кадыров.
При этом Кадыров заявил, что его слова о возможном присоединении Украины к России, являются его личным мнением.
"Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", – продолжил глава Чечни.
Ситуация
- 26 декабря Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.
- Народный депутат Евгений Шевченко потребовал от главы Чеченской Республики извинений за его слова о присоединении Украины к Чечне. Нардеп подчеркнул, что это оскорбление всего украинского народа.
- Живущие в Украине чеченцы готовы встретить лидера Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова в нашей стране, правда, не с хлебом и солью, а с оружием в руках. Об этом заявил представитель чеченской диаспоры в Украине Адам Осмаев.