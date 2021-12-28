"Готовий зібрати 100 тис. воїнів" – Кадиров знову заявив про захоплення України

Захисники слов'янських народів / Колаж "Сьогодні"
Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров повідомив, що йому не важко зібрати 100-тисячну армію бойовиків і виїхати в будь-яку точку світу. Ця заява стала продовженням його слів, що "українці – наш народ" і Україну можуть приєднати до Росії.
Про це повідомило агентство ТАРС.
Нові загрози
"Армія, яка у нас є – це Міністерство оборони, Національна гвардія, поліція, спецслужби. Щоб наказувати тим, хто служить у структурах, є командири і головнокомандувач. Я народився воїном, виріс серед воїнів і вважаю себе воїном, тому я на 100% упевнений, що за певний час можу зібрати близько 100 тис. таких же воїнів, які готові виїхати до будь-якої точки світу", – додав Кадиров.
При цьому Кадиров заявив, що його слова про можливе приєднання України до Росії є його особистою думкою.
"Мені ніколи ніхто не говорив робити заяви стосовно України чи інших держав. Я не говорив від імені голови Чеченської Республіки, я говорив як Рамзан Кадиров, як громадянин РФ, який непокоїться за свою республіку, народ та державу. Те, що я сказав про Зеленського, про Україну, і зараз повторю: вони ведуть зрадницьку політику стосовно слов'янських народів", – продовжив глава Чечні.
Ситуація
- 26 грудня Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії. При цьому він наголосив, що це може статися, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.
- Народний депутат Євген Шевченко зажадав від голови Чеченської Республіки вибачень за його слова про приєднання України до Чечні. Нардеп наголосив, що це образа всього українського народу.
- Чеченці, які живуть в Україні, готові зустріти лідера Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова в нашій країні, щоправда, не з хлібом і сіллю, а зі зброєю в руках. Про це заявив представник чеченської діаспори в Україні Адам Осмаєв.