Генштаб объявил, когда в следующий раз ударит Байрактарами на Донбассе

Если есть угроза, будут и удары беспилотников / Коллаж "Сегодня"

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала не ответил прямо на вопрос о массовом использовании турецких беспилотников Bayraktar, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии. Однако при этом заявил, что ВСУ готовы применять их снова.

Об этом заявил начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Разговор за кулисами

Начальнику Генштаба задали вопрос во время перерыва.

Один из зрителей программы уточнил: "Планируется ли массовое использование Байрактаров на Донбассе?".

На что Сергей Шаптала ответил: "Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Байрактары будут применять. Это будут ситуативный точки использования".

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