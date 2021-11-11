ГБР ищет видео со средним пальцем Лероса и Зеленским

Все телеканалы облетели эти кадры, а в ГБР их не могут найти / Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований (ГБР) очень серьезно подошло к расследованию преступления, совершенного внефракционным народным депутатом Гео Леросом 4 ноября в здании Верховной Рады. 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. Также стало известно, что следователи ищут видеокадры совершения преступления.

Про поиска соответствующих видеокадров рассказала политический журналист издания "Радио Свобода" Власта Лазур на своей странице в Instagram.

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Все видели, только не ГБР

"Несколько дней тому ГБР обзванивало телеканалы и интернет-медиа с просьбой или изъять, или показать, или взять на экспертизу видео, где Гео Лерос показывает непристойный жест в адрес Зеленского и Ермака. Я знаю, что многие СМИ в сюжете про это использовали видео канала "Рада" и я знаю, что на многих телеканалах отвечали, что видео не наше, а с "Рады"", – рассказала Власта Лазур.

Однако и помимо телеканала "Рада" видео с выходкой Лероса разлетелось по интернету. В часности, сам нардеп его разместил на своем канале на Ютубе.

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