ГБР ищет видео со средним пальцем Лероса и Зеленским

Все телеканалы облетели эти кадры, а в ГБР их не могут найти / Коллаж "Сегодня"
Государственное бюро расследований (ГБР) очень серьезно подошло к расследованию преступления, совершенного внефракционным народным депутатом Гео Леросом 4 ноября в здании Верховной Рады. 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. Также стало известно, что следователи ищут видеокадры совершения преступления.
Про поиска соответствующих видеокадров рассказала политический журналист издания "Радио Свобода" Власта Лазур на своей странице в Instagram.
Все видели, только не ГБР
"Несколько дней тому ГБР обзванивало телеканалы и интернет-медиа с просьбой или изъять, или показать, или взять на экспертизу видео, где Гео Лерос показывает непристойный жест в адрес Зеленского и Ермака. Я знаю, что многие СМИ в сюжете про это использовали видео канала "Рада" и я знаю, что на многих телеканалах отвечали, что видео не наше, а с "Рады"", – рассказала Власта Лазур.
Однако и помимо телеканала "Рада" видео с выходкой Лероса разлетелось по интернету. В часности, сам нардеп его разместил на своем канале на Ютубе.
Как развивались события
- Напомним, 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После этого Лерос объяснил свой поступок.
- За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутата от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.
- Утром 11 ноября правоохранители пришли к Гео Леросу для вручения подозрения, однако он от них закрылся в машине до приезда адвоката.
- Теперь Лерос настаивает на следственном эксперименте в рамках расследование: собрать Верховную Раду в том же составе, что и 4 ноября, пригласить президента, чтобы снова повторить жест.