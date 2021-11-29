"Это ненормально". Стефанчук высказался о стрельбе Бутусова из пушки

Слева на фото Руслан Стефанчук, справа - Юрий Бутусов. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал видео журналиста Юрия Бутусова, где он стреляет из Гаубицы по случаю Дня памяти жертв Голодора.

"Я глава Верховной Рады, я не могу себе позволить и не имею желания прийти и пострелять из пушки. Я считаю, что это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, позволяет себе делать на этом хайп и получать доступ к оружию, которое находится в ВСУ", – сказал он во время брифинга.

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Стефанчук добавил, что очень хотел бы, чтобы любые такие вещи не получали оголтелую критику людьми, которые непрофессионально разбираются в этом.

"Для этого есть правоохранительные органы, они зафиксировали этот факт и дадут ему дальнейшую оценку. А диктовать им перечень версий, кого задерживать, кого допрашивать – ни парламент, ни кто-либо другой не имеет права", – сказал спикер ВР.

Скандал с Бутусовым