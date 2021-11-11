"Это будет серьезная ошибка": Блинкен предупредил Россию насчет Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые украинские территории, как это Россия уже сделала в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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"Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной деятельности возле Украины. Мы отслеживаем ситуацию в регионе очень внимательно, как мы всегда это делаем, и также продолжим проводить тесные консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", – подчеркнул Блинкен.

Также госдеп напомнил о тактике РФ обвинять Украину в провокациях.

"У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но мы знаем ее тактическую схему. И наше беспокойство заключается в том, что Россия может сделать серьезную ошибку при попытке повторить то, что она совершила в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию и ложно утверждала, что ее спровоцировали", – сказал Блинкен.

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При этом госсекретарь США одобряет значительную сдержанность Украины, которую она демонстрирует, поскольку, по его словам, если и появляются провокации, то они происходят исключительно со стороны РФ, и в частности свидетельством этому является перемещение военных сил возле украинской границы.

"Приверженность Соединенных Штатов к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины является твердой", – заявил Блинкен и добавил, что эта позиция не изменится.

Войска РФ у границ Украины