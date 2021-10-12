"ЕС уже очень близко": Боррель обнадежил украинцев новым заявлением

Боррель заявил о близости Украины и ЕС. Коллаж "Сегодня"

На фоне сегодняшнего саммита Украина-ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высоко оценил европейские перспективы нашей страны. Он считает, что Украины как никогда близка с ЕС.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Реклама

По его словам, близость Украины и ЕС закреплена не только словами, но и официальными документами.

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства" 2017 года", – сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Реклама

"Продвижение вперед навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением Соглашения об ассоциации, продолжения блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза, ведения совместного бизнеса, поездок на работу и учебу в Евросоюз и наоборот. Все эти вещи с каждым днем ​​делают нас ближе друг к другу", – добавил Боррель.

А все ли так радужно с перспективами Украины?

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.

А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет. При этом он считает, что реформы в Украине можно было бы ускорить для евроинтеграции, если бы был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честному разговору, а не только к требованиям реформ.