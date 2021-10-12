"ЄС вже дуже близько": Боррель обнадіяв українців новою заявою

Боррель заявив про близькість України і ЄС. Колаж "Сьогодні"

На тлі сьогоднішнього саміту Україна-ЄС верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель високо оцінив європейські перспективи нашої країни. Він вважає, що Україна як ніколи близька з ЄС.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, близькість України і ЄС закріплена не тільки словами, а й офіційними документами.

"Україна уже дуже близька до Європейського Союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України і її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту "Східного партнерства" 2017 року", – сказав Боррель.

Глава європейської дипломатії підкреслив, що ЄС і Україна поділяють прагнення зміцнювати політичні зв'язки і економічну інтеграцію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

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"Просування вперед назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням Угоди про асоціацію, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", – додав Боррель.

А чи все так райдужно з перспективами України?

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд своєю чергою заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов і, мовляв, Україна поки що не підходить під вимоги членства в ЄС.

А в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу до ЄС має виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

Експосол США в Україні Джон Гербст говорив, що Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років. При цьому він вважає, що реформи в Україні можна було б прискорити для євроінтеграції, якби був чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть до ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки до вимог реформ.