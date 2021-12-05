"Договориться за спиной": какое решение ждет Кремль от Байдена по Украине

Байден переговорит с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин на будущих переговорах с американским лидером Джо Байденом будет пытаться убедить его оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе реализации политической части Минских соглашений. Именно для этого он планомерно поднимает ставки.

Об этом заявил политолог-международник Максим Яли в эфире телеканала Украина 24.

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"Он будет обсуждать Украину, пытаться договориться за нашей спиной и без нас с главным актором, который действительно имеет наибольшее влияние среди международных партнеров на Украину и заставит нас начать выполнять политическую часть Минских соглашений, без выполнения вопросов безопасности, которые им предшествуют", – сказал эксперт.

Яли напомнил, что Зеленский в своем ежегодном послании Верховной Раде в очередной раз заявил о том, что готов вести переговоры с Путиным напрямую и без посредников. Только вот сам Путин, по словам эксперта, не считает его самостоятельным игроком, способным выполнять свои обещания, а всего лишь марионеткой в руках Вашингтона и в меньшей мере – Парижа и Берлина. А потому предпочитает вести переговоры напрямую с "кукловодами".

В ожидании переговоров Байдена и Путина