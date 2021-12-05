"Домовиться за спиною": яке рішення чекає Кремль від Байдена щодо України

Байден переговорить із Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін на майбутніх переговорах з американським лідером Джо Байденом намагатиметься переконати його вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського щодо реалізації політичної частини Мінських угод. Саме для цього він планомірно піднімає ставки.

Про це заявив політолог-міжнародник Максим Ялі в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Він обговорюватиме Україну, намагатиметься домовитися за нашою спиною і без нас із головним актором, який справді має найбільший вплив серед міжнародних партнерів на Україну і змусить нас почати виконувати політичну частину Мінських угод, без виконання питань безпеки, які їм передують", – сказав експерт.

Ялі нагадав, що Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради вкотре заявив про те, що готовий вести переговори з Путіним напряму і без посередників. Тільки сам Путін, за словами експерта, не вважає його самостійним гравцем, здатним виконувати свої обіцянки, а лише маріонеткою в руках Вашингтона і меншою мірою – Парижа і Берліна. А тому воліє вести переговори безпосередньо з "ляльководами".

В очікуванні переговорів Байдена та Путіна