Добкин и Терехов проголосовали на выборах в Харькове и даже здесь разошлись во мнениях

Харьков избирает нового мэра / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин проголосовал на избирательном участке в школе №29. Свой голос отдал и действующий секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Об этом пишет Объектив.

"Я не сомневаюсь в своей победе. Я говорю так не от самоуверенности, а от того, что я провел очень много встреч, на которых видел настрой харьковчан. Я на постоянном контакте с ними. Я сегодня свой выбор сделал. Я проголосовал за победителя этих выборов. Буду трудиться для того, чтобы выполнить все обещания, которые в течение 8 месяцев раздавались харьковчанам", – сказал Добкин.

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По его словам, предвыборная кампания не была честной из-за админресурса, который применял один из кандидатов в мэры. Однако не была и особенно "грязной".

"Она не была грязнее, чем другие. Грязи хватает на всех кампаниях – и на общенациональных, включая президентскую. Мне очень не понравились эти ситуации, при которых руководители бюджетных организаций, школы, больницы, коммунальные предприятия, массово "сношали" коллективы идти голосовать за провластного кандидата. Такого циничного отношения к людям не было никогда", – заявил экс-мэр Харькова.

В свою очередь Терехов не согласен с мнением коллеги, что предвыборная компания прошла без нарушений.

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"Я сейчас не хочу давать оценку избирательной кампании. Могу сказать одно лишь: слишком грязная кампания", – сказал кандидат в мэры города.

Также он отметил, что верит в развитие Харькова.

"Я уверен в том, что Харьков завтра – это успех инноваций и защита традиций. Сегодня я проголосовал за развитие Харькова, за его будущее, за продолжение нашего общего дела с Геннадием Кернесом по возрождению города. Хочу видеть Харьков успешным, динамично развивающимся – таким, чтобы городом гордились харьковчане и любили его", – рассказал он в своем Telegram.

Выборы в Харькове

31 октября наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

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Накануне разгорелся скандал: глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что во время выборов на избирательных участках будут требовать СOVID-сертификат. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове. Точку в споре поставила Центральная избирательная комиссия Украины, заявив, что для голосования нужны только маска и паспорт. А на участках даже будут пункты вакцинации.

Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина.

Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной Радой. После подачи всех необходимых документов со стороны харьковских властей народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 года – в последнее воскресенье месяца.

Для получения бюллетеня необходимо предоставить удостоверяющие документы (паспорт в виде книжечки или ID-карты, военный билет для военнослужащих, временное удостоверение гражданина Украины). Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив одной из фамилий в пустом квадрате следует поставить отметку "+" или любую другую. Если бюллетень был испорчен, избиратель имеет право один раз заменить его на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии на участке.