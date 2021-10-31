Добкін та Терехов проголосували на виборах у Харкові і навіть тут розійшлися у думках

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін проголосував на виборчій дільниці у школі №29. Свій голос віддав і чинний секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Про це пише Об'єктив.

"Я не сумніваюся у своїй перемозі. Я говорю так не від самовпевненості, а від того, що я провів дуже багато зустрічей, на яких бачив настрій харків'ян. Я на постійному контакті з ними. Я сьогодні свій вибір зробив. Я проголосував за переможця цих виборів. Буду працювати для того, щоб виконати всі обіцянки, які протягом 8 місяців лунали харків'янам", – сказав Добкін.

Реклама

За його словами, передвиборча кампанія не була чесною через адмінресурс, який застосовував один із кандидатів у мери. Однак не була і особливо "брудною".

"Вона не була бруднішою, ніж інші. Бруду вистачає на всіх кампаніях – і загальнонаціональних, включаючи президентську. Мені дуже не сподобалися ці ситуації, за яких керівники бюджетних організацій, школи, лікарні, комунальні підприємства масово "зносили" колективи йти голосувати за провладного кандидата. Такого цинічного ставлення до людей ніколи не було", – заявив ексмер Харкова.

Своєю чергою Терехов не погоджується з думкою колеги, що передвиборча кампанія пройшла без порушень.

Реклама

"Я зараз не хочу давати оцінку виборчій кампанії. Можу сказати одне: надто брудна кампанія", – сказав кандидат у мери міста.

Також він зазначив, що вірить у розвиток Харкова.

"Я впевнений у тому, що Харків завтра – це успіх інновацій та захист традицій. Сьогодні я проголосував за розвиток Харкова, за його майбутнє, за продовження нашої спільної справи з Геннадієм Кернесом щодо відродження міста. Хочу бачити Харків успішним, таким, що динамічно розвивається – таким, щоб містом пишалися харків'яни та любили його", – розповів він у своєму Telegram.

Вибори у Харкові

31 жовтня спостерігачів цивільної мережі "ОПОРА" не пустили на дві ділянки голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію.

Реклама

Напередодні спалахнув скандал: голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли, нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові. Крапку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт. А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації.

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю у грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у червоній зоні карантину.

Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства вибори призначаються не раніше ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – в останню неділю місяця.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують особу (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.