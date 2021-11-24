До 15 лет тюрьмы: названы уголовные статьи и возможные фигуранты дела по "вагнеровцам"

Василий Бурба отложил операцию по задержанию "вагнеровцев" по указанию руководства Офиса президента. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вспыхнул скандал из-за провала спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. Расследование Bellingcat установило, что задержание перенесли из-за просьбы Офиса президента отложить операцию. Этот же факт подтвердил и экс-директор ГУР Василий Бурба, добавив, что на Банковой есть "крот", сливающий секретную информацию. Что грозит участникам скандала?

Почему сорвалась спецоперация

Согласно плану операции "Авеню", разрабатываемой ГУР и СБУ, "вагнеровцев" должны были выманить из России под предлогом найма для охраны нефтяных объектов "Роснефти" в Сирии. Во время перелета, самолет хотели посадить в Украине и задержать подозреваемых. Из-за пандемии вылететь из РФ можно было только через территорию Беларуси, а наиболее удобным рейсом через Украину был рейс в Стамбул. Когда "вагнеровцы" уже находились в Беларуси и ждали вылета в Стамбул, украинские разведчики получили указание из Офиса президента о переносе даты задержания. Через несколько дней "вагнеровцы" были арестованы белорусскими силовиками и отправлены в Россию. По словам, экс-директора ГУР Василия Бурбы, руководившего операцией, приказ об отсрочке он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака, заявившего, что это было указанием Зеленского.

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Бурба рассказал о роли Банковой в спецоперации / Коллаж "Сегодня"

В Офисе президента сначала отрицали сам факт подготовки такой операции, затем – называли ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России, после чего и вовсе утверждали, что "спецмероприятие" по перемещению "вагнеровцев" в Украину все же готовилось, но не состоялось.

"Они (ОП – ред.) не могли этого сказать с самого начала, потому что по закону о государственной тайне факт проведения операции является государственной тайной", – объяснил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Алексей Арестович: "Факт проведения операции является государственной тайной" / Фото: Facebook

"Виноват тот, кто не пустил разведчиков к президенту"

Военный эксперт Олег Жданов видит ответственность на том, кто не организовал встречу президента и разведки, очевидно, намекая на Андрея Ермака.

"Виноват тот, кто не пустил разведчиков к президенту и дал команду отложить задержание "вагнеровцев", что и стало причиной срыва", – говорит "Сегодня" эксперт.

Жданов подчеркивает, что план и порядок проведения операции утверждает лично президент, как верховный главнокомандующий.

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"Ермак не дал возможности Бурбе встретиться с президентом и не предоставил письменного подтверждения указания главнокомандующего, что усугубляет его вину", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Виноват тот, кто не пустил разведчиков к президенту" / Фото: Facebook

Бурба выполнил приказ без подписи главнокомандующего

В то же время политолог Алексей Якубин отмечает, что вину Зеленского или Ермака сложно доказать, так как нет письменных документов, подтверждающих, что Бурба получал приказ от верховного главнокомандующего.

"Василий Бурба – ключевой человек в этой истории. Если Ермак давал ему устное указание от Зеленского, почему он послушался, а не настаивал на личной встрече с Зеленским и получении подписанного президентом приказа? Как можно выполнять приказ, не подтвержденный документом?" – задается вопросом Якубин.

Олег Жданов уверен, что экс-директора ГУР нельзя обвинить в нарушении должностных инструкций, так как он регулярно докладывал президенту о ходе операции и пришел к нему лично, но не был допущен главой его Офиса.

Алексей Якубин: "Почему Бурба не настаивал на личной встрече с Зеленским?" / Фото: Facebook

"Зеленский раскрыл гостайну Лукашенко"

"Кроме того, на следующий день Ермак надоумил Зеленского позвонить президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказать ему о находящихся под Минском "вагнеровцах". Получается, что с его подачи президент раскрыл гостайну третьему лицу", – говорит Жданов.

"Виноват Зеленский и вся система"

Военный эксперт Олег Стариков видит ответственность в срыве операции и президента Зеленского. В первую очередь, и-за кадровых решений гаранта.

"Виновата система, которую построила новая власть. Верховный главнокомандующий плохо разбирается в том, что такое разведка. После прихода к власти Зеленского поменяли 4 руководителей службы внешней разведки и 2 глав военной разведки. Убрали специалистов, а на их место взяли непрофессионалов. Если секретная операция спецслужб становится достоянием общественности – это провал всей системы власти и вина всех, причастных к проведению операции. От рядовых разведчиков до верховного главнокомандующего", – подчеркивает Стариков.

Олег Стариков: "Виновата система, которую построила новая власть" / Фото: Facebook

Пожертвовать "Вагнергейтом" ради перемирия

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что Зеленский мог пожертвовать операцией "Вагнергейт" ради достижения перемирия на Донбассе.

"Бурба и прочие военные, готовившие операцию – лишь ее функционеры. Ответственным за ее результат является верховный главнокомандующий, то есть президент. В это время Зеленский вел переговоры с Россией о введении на Донбассе режима "тишины". Вероятно, перемирие на востоке было более приоритетным вопросом, чем задержание "вагнеровцев". Поэтому финал операции решили отодвинуть на несколько дней, – говорит "Сегодня" Романенко.

Игорь Романенко: "Перемирие на Донбассе было более приоритетным вопросом, чем задержание "вагнеровцев" / Фото: Facebook

Что грозит виновным в срыве операции

По мнению Олега Жданова, за срыв операции и передачу информации, являющейся государственной тайной Александру Лукашенко, необходимо открыть уголовное производство по статье "Государственная измена".

"Подозрение должно быть вручено всем лицам, препятствовавшим работе разведки, и приведшим к провалу операции", – уверен Жданов.

Адвокат Иван Либерман отмечает, что кроме "госизмены" (ст. 111 УК Украины – грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет), действия злоумышленников могут квалифицироваться по статьям "разглашение государственной тайны" (ст. 328 УК Украины – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет), а также "злоупотребление служебным положением" (ст. 364 УК Украины – от 5 до 10 лет тюрьмы).

"Но это только в том случае, если правоохранители объявят подозрения. Согласно Конституции и уголовному кодексу, до тех пор, пока нет решения суда, мы не можем кого-то обвинять и даже подозревать в совершении преступления", – подчеркнул Либерман.

Иван Либерман: "Мы можем говорить о подозреваемых после решения суда" / Фото: Facebook

Ультиматум Зеленому

Тем временем в Киеве прошла акция протеста с требованием уволить Андрея Ермака. Политолог Вадим Карасев отмечает, что, если в деле "вагнеровцев" появятся новые подробности, подтверждающие причастность Офиса президента не только к срыву спецоперации, но и к "сливу" информации о ней иностранным разведкам, это вызовет еще большее возмущение общества.

"Протесты могут стать более масштабными и привести к проведению досрочных парламентских выборов уже этой весной. Кроме того, народ может потребовать объявить президенту импичмент", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Народ может потребовать объявить президенту импичмент" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, устоит ли Банковая под натиском протестов или президенту Зеленскому придется "пожертвовать" Ермаком.

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