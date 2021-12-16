Депутаты договорились по каналу "Рада" – Арахамия озвучил решение

Арахамия рассказал о работе парламентского канала. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на совещании у руководства парламента договорились, что телеканал "Рада" пока вернется к привычному формату вещания. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"У нас состоялось совещание по-новому, модернизированному каналу "Рада". Мы выяснили, что там есть за эти первые два дня работы определенные нарушения постановления, которое мы принимали вместе. И мы вместе приняли решение немедленно вернуться к исполнению этого постановления", – заявил он.

При этом Арахамия считает, что студия канала в самом парламенте нужна, а если она создает какие-то неудобства или мешает работе – то надо этот вопрос просто уладить: уменьшить ее, или перенести.

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"Решили, что будем транслировать заседания Рады, комитетов и брифинги. Я это поддержал, потому что нельзя не давать людям брифинги – для этого сам канал и создан. Могут быть каике-то вспомогательные программы, но основную деятельность нельзя нарушать", – добавил депутат.

Что за постановление про канал "Рада"?

Постановление, на которое ссылается Арахамия, предусматривает, что парламентский телеканал "Рада" должен в полном объеме транслировать: заседание парламента, присяги нардепов, открытие и закрытие сессий, проведение часа вопросов правительству, брифинги народных депутатов, официальные выступления и заявлений главы парламента.

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