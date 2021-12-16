Депутаты договорились по каналу "Рада" – Арахамия озвучил решение

Арахамия рассказал о работе парламентского канала. Коллаж "Сегодня"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на совещании у руководства парламента договорились, что телеканал "Рада" пока вернется к привычному формату вещания. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
"У нас состоялось совещание по-новому, модернизированному каналу "Рада". Мы выяснили, что там есть за эти первые два дня работы определенные нарушения постановления, которое мы принимали вместе. И мы вместе приняли решение немедленно вернуться к исполнению этого постановления", – заявил он.
При этом Арахамия считает, что студия канала в самом парламенте нужна, а если она создает какие-то неудобства или мешает работе – то надо этот вопрос просто уладить: уменьшить ее, или перенести.
"Решили, что будем транслировать заседания Рады, комитетов и брифинги. Я это поддержал, потому что нельзя не давать людям брифинги – для этого сам канал и создан. Могут быть каике-то вспомогательные программы, но основную деятельность нельзя нарушать", – добавил депутат.
Что за постановление про канал "Рада"?
Постановление, на которое ссылается Арахамия, предусматривает, что парламентский телеканал "Рада" должен в полном объеме транслировать: заседание парламента, присяги нардепов, открытие и закрытие сессий, проведение часа вопросов правительству, брифинги народных депутатов, официальные выступления и заявлений главы парламента.
Канал обновил свою работу, но вокруг одна скандалы
- Парламентский телеканал "Рада" с 15 декабря переформатировался, новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Сейчас пока идет тестовое вещание, а полноценное должно начаться 18 января 2022 года. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".
- На обновление телеканала "Рада" до конца года будет выделено до 15 млн гривен. В государственном бюджете на 2022 год на работу канала должны выделить 378 миллионов гривен — это в шесть раз больше, чем нынешний его бюджет.
- А сегодня лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко устроил скандал в парламенте – ворвался в прямой эфир канала "Рада" с обвинениями, мол, канал перезапущен в интересах Банковой.