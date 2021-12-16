Депутати домовилися щодо каналу "Рада" – Арахамія озвучив рішення

Арахамія розповів про роботу парламентського каналу. Колаж "Сьогодні"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на нараді у керівництва парламенту домовилися, що телеканал "Рада" поки що повернеться до звичного формату мовлення. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.
"У нас відбулася нарада по новому, модернізованому каналу "Рада". Ми з'ясували, що там є за ці перші два дні роботи певні порушення постанови, яку ми приймали разом. І ми разом ухвалили рішення негайно повернутися до виконання цієї постанови", – заявив він.
При цьому Арахамія вважає, що студія каналу в самому парламенті потрібна, а якщо вона створює якісь незручності чи заважає роботі – то треба це питання просто вирішити: чи зменшити її, чи перенести.
"Вирішили, що транслюватимемо засідання Ради, комітетів та брифінги. Я це підтримав, бо не можна не давати людям брифінги – для цього сам канал створено. Можуть бути якісь допоміжні програми, але основну діяльність не можна порушувати", – додав депутат.
Що за постанова про канал "Рада"?
Постанова, на яку посилається Арахамія, передбачає, що парламентський телеканал "Рада" має у повному обсязі транслювати: засідання парламенту, присяги нардепів, відкриття та закриття сесій, проведення години запитань до уряду, брифінги народних депутатів, офіційні виступи та заяви голови парламенту.
Канал оновив свою роботу, але довкола самі скандали
- Парламентський телеканал "Рада" з 15 грудня переформатувався, нову студію облаштували у кулуарах парламенту. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми із відомими ведучими. Наразі поки що йде тестове мовлення, а повноцінне має розпочатися 18 січня 2022 року. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні".
- На оновлення телеканалу "Рада" до кінця року буде виділено до 15 млн гривень. У державному бюджеті на 2022 рік на роботу каналу мають виділити 378 мільйонів гривень — це у шість разів більше, ніж нинішній його бюджет.
- А сьогодні лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко поскандалив у парламенті – увірвався до прямого ефіру каналу "Рада" зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової.