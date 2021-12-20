Чтобы в "час Х" встретить "зеленых человечков": Данилов показал новое оружие ВСУ

Данилов посмотрел, чем украинская армия будет уничтожать оккупантов. Коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал подготовить оружие на случай масштабного вторжения России в Украину. Он показал новые винтовки, которыми украинская армия будет уничтожать врага. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетил компанию, которая производит необходимое для украинской армии оружие.
"И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", – написал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готова встретить оккупантов с оружием в руках.
"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно", – резюмировал чиновник.
Угроза вторжения в Украину
- Пока Кремль и Запад торгуются по украинскому вопросу, решая свои задачи, Украина готовится к худшему сценарию – полномасштабной войне. Хотя и в МИД РФ, и в Генштабе уверяют, что не собираются нападать на Украину.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов заявлял, что Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.
- Западные СМИ опубликовали карту возможного удара России по Украине. Журналисты указали на три этапа вторжения: с юга, потом с востока и со стороны Беларуси.
- А на днях появились новые спутниковые снимки, на которых запечатлено, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию.