Чтоб Зеленский не звонил: кандидат в спикеры Рады дал необычное обещание

Гончаренко хочет обрубить связь президента с парламентом. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова взялась за назначение нового спикера парламента. Один из кандидатов на пост главы ВР нардеп Алексей Гончаренко пообещал выкинуть телефон, по которому с руководством Рады связывается президент.

Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, проблема Рады в том, что она на таком себе ошейнике, на коротком поводке от Офиса президента. Депутат пообещал решить проблему.

"Призываю депутатов поддержать мою кандидатуру и скажу вам, что я первым делом сделаю… Телефон, который стоит у главы Верховной Рады (показывает аппарат), вот тут "президент Украины". Так вот первое, что я сделаю – выкину этот телефон прочь и провод порву и выкину его и тогда Верховная Рада будет настоящим парламентом", – сказал Гончаренко.

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Отставка Разумкова