Щоб Зеленський не дзвонив: кандидат у спікери Ради дав незвичайну обіцянку

Гончаренко хоче обрубати зв'язок президента з парламентом. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада після відставки Дмитра Разумкова взялася за призначення нового спікера парламенту. Один з кандидатів на пост глави ВР нардеп Олексій Гончаренко пообіцяв викинути телефон, по якому з керівництвом Ради зв'язується президент.

Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, проблема Ради в тому, що вона на такому собі нашийнику, на короткому повідку від Офісу президента. Депутат пообіцяв вирішити проблему.

"Закликаю депутатів підтримати мою кандидатуру і скажу вам, що я першим ділом зроблю... Телефон, який стоїть у глави Верховної Ради (показує апарат), ось тут "президент України". Так ось перше, що я зроблю – викину цей телефон геть і провід порву і викину його і тоді Верховна Рада буде справжнім парламентом", – сказав Гончаренко.

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Відставка Разумкова