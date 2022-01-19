Что остановит Россию от нападения на Украину — Боррель назвал единственное условие

Жозеп Боррель высказался об угрозе российского вторжения. Коллаж: "Сегодня"

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой рассказал, при каком условии удастся остановить возможное вторжение России в Украину. Об этом сообщает МИД.

Темой беседы был комплексный пакет сдерживания России, в том числе подготовка жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.

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Боррель считает, что избежать вторжения удастся лишь с помощью сильного пакета сдерживания Российской Федерации.

В Евросоюзе царит четкое понимание: лишь сильный пакет сдерживания остановит Россию, подчеркнул он.

Также глава европейской дипломатии отметил, что одной из целей России сейчас является внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью осуществления негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Он заверил в готовности ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в этих сферах.

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"Каждая страна ЕС должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной", – сказал в свою очередь Дмитрий Кулеба.

Разговор проходил в контексте активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ и накануне заседания Совета ЕС 24 января.

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