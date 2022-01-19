Що зупинить Росію від нападу на Україну — Борель назвав єдину умову

Жозеп Боррель висловився щодо загрози російського вторгнення. Колаж: "Сьогодні"

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою розповів, за якої умови вдасться зупинити можливе вторгнення Росії до України. Про це повідомляє МЗС.

Темою бесіди був комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовка жорстких санкцій ЄС проти РФ у разі подальшої ескалації.

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Борель вважає, що уникнути вторгнення вдасться лише за допомогою потужного пакету стримування Російської Федерації.

У Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію, наголосив він.

Також голова європейської дипломатії зазначив, що однією з цілей Росії наразі є внутрішня дестабілізація України, зокрема, з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Він запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну у цих сферах.

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"Кожна країна ЄС повинна розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія – виявити твердість та діяти єдиним фронтом з Україною", – сказав у свою чергу Дмитро Кулеба.

Розмова відбувалася у контексті активних дипломатичних зусиль України, США та ЄС для запобігання подальшій ескалації з боку РФ та напередодні засідання Ради ЄС 24 січня.

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