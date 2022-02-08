Для борьбы с Россией Украине от ЕС нужны три вещи – Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кризис вокруг Украины является уникальной возможностью отбросить исторические стереотипы относительно перспектив европейской интеграции страны. Он добавил, что нужно действительно посмотреть на будущее Украины как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главами МИД стран славковского формата.

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"Украине необходимо от ЕС, как от объединения, как от единого целого, первое – единство, второе – решительность в вопросе применения болезненных санкций в отношении России – и третье – амбициозность относительно Украины", – сказал Кулеба.

Он также добавил, что в Украине понимают, что процесс расширения – это сложно и это вызывает дебаты. Но, по словам Кулебы, сейчас в нашей стране решается не только вопрос будущей архитектуры европейской безопасности, но и какой будет Европа в будущие десятилетия.



"Именно потому надо прекратить тем странам, которые это все еще делают, смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину как на самодостаточного члена большого европейского сообщества в широком смысле, как на будущего члена ЕС, вместе с которым ЕС будет сильнее и экономически более мощным", – сказал министр.

Визит глав МИД Чехии, Словакии и Австрии в Киев

Ян Липавский, Иван Корчок и Александр Шалленберг пребывают с визитом в Украине с 7 февраля, они совместно посетили прифронтовую зону на Донбассе.

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Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной.

Угроза вторжения РФ в Украину