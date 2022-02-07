В Украину едут главы МИД пяти стран ЕС: увидят, что РФ натворила на Донбассе

Слева направо - Ян Липавский, Александр Шалленберг, Иван Корчок. Фото: коллаж "Сегодня"

Министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок нанесут совместный визит в Украину 7-8 февраля.

Об этом сообщили в МИД Украины.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет:

дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии;

воплощение комплексного пакета сдерживания РФ;

укрепление безопасности взаимодействия;

поддержание экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией.

Также Украину посетят министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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"Я сегодня заверил (министра иностранных дел Украины. – Ред.) Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности в "нормандском формате", для деэскалации напряженности. Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", — написал глава французского ведомства в Twitter.

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