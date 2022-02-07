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В Украину едут главы МИД пяти стран ЕС: увидят, что РФ натворила на Донбассе

Мария Дмитренко
7 февраля, 10:52
Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной

Слева направо - Ян Липавский, Александр Шалленберг, Иван Корчок. Фото: коллаж "Сегодня"

Министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок нанесут совместный визит в Украину 7-8 февраля.

Об этом сообщили в МИД Украины.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет:

  • дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии;
  • воплощение комплексного пакета сдерживания РФ;
  • укрепление безопасности взаимодействия;
  • поддержание экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией.

Также Украину посетят министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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"Я сегодня заверил (министра иностранных дел Украины. – Ред.) Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности в "нормандском формате", для деэскалации напряженности. Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", — написал глава французского ведомства в Twitter.

Российская оккупация Донбасса

  • В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
  • В 2021-м году РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.