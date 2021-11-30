Чем Россия вооружила боевиков на Донбассе в ноябре – данные украинской разведки

Боевики снова укомплектованы оружием и техникой / Коллаж "Сегодня"
На фоне скопления российских войск на границах Украины появилась информация, что в течение ноября Москва укомплектовала оружием боевиков незаконных вооруженных формирований в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Данные о снабжении боевиков оружием, боеприпасами и горючим обнародовало Министерство обороны Украины.
Данные разведки
Командование ВС РФ в течение ноября "скрыто завозило железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения", – сказано в сообщении Минобороны.
Также стало известно, что в подразделения противника было доставлено более 3 тысяч тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей для эксплуатации техники и вооружения в зимних условиях. На ремонт в Россию отправлена поломанная техника.
Ситуация на границе
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- Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "Сегодня" рассказала, что Лондон может отправить войска куда угодно в случае необходимости.