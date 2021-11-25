"Чего-то самолет сегодня не прислали" – Лукашенко ждет от ЕС оплату депортации

Мигрантов на границе меньше не становится / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

Об этом сообщает немецкое агентство DW.

Реклама

Счет ЕС за мигрантов

Лукашенко считает, что оплачивать возврат мигрантов из Беларуси должен Европейский Союз.

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" – задал вопрос Лукашенко, комментируя отмену эвакуационного авиарейса, который должен был отвезти группу мигрантов в Ирак.

Когда ему сказали, что самолет не прибыл из-за проблем с оплатой расходов на рейс, Лукашенко ответил: "Так пусть европейцы заплатят, что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит".

Реклама

Развязать войну

Также белорусский диктатор заявил, что вся ситуация с мигрантами является провокацией НАТО.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", — передает слова Лукашенко государственное белорусское агентство БЕЛТА.

Ситуация на границе

24 ноября на границе с Беларусью польские военные открыли стрельбу, когда мигранты пытались перебраться в страну.

Реклама

Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.

23 ноября, около 19:00, группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.