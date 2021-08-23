Было бы смешно, если бы не было грустно. Кличко о конфликте в "Борисполе" – видео

Кличко не пустили встречать Меркель. Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал странным то, что его не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь". По его словам, ранее он встречал всех иностранных чиновников.

Об этом глава города заявил в комментарии сайту "Сегодня".

"Нам нужно объединять наши усилия, особенно перед нашими партнерами, перед Европейским Союзом, показывать наше единство и использовать любые контакты для того, чтобы получать эту синергию. Синергию для поддержки Украины", – сказал он.

Кличко добавил, что то, что иностранных гостей всегда встречал именно он – прописано в протоколе. И в этот раз он также приехал на встречу.

"Согласно протоколу, Кличко всегда встречал высокопоставленных чиновников – и Байдена, и Меркель, и всех. Вчера никто Меркель не встречал. Согласно протоколу, я был в "Борисполе" и потом начались какие-то игры, которые, я убежден, в пользу Украины не идут. Наши западные партнеры наблюдают за этим и это действительно было бы смешно, если бы не было грустно", – отметил мэр.

Визит Меркель в Украину

Канцлер Германии после визита в Москву 20 августа отправится в Киев, где 22-го числа встретится с Владимиром Зеленским. Пока неизвестно, будет ли она принимать участие в праздновании Дня Независимости Украины и в саммите "Крымской платформы" (на форуме Германию представит министр экономики).

после визита в Москву 20 августа отправится в Киев, где 22-го числа встретится с Владимиром Зеленским. Пока неизвестно, будет ли она принимать участие в праздновании Дня Независимости Украины и в саммите "Крымской платформы" (на форуме Германию представит министр экономики). Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс в очередной раз попробовать убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

А самой Меркель на высшем посту осталось недолго – в конце сентября состоятся парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер ФРГ.

Отметим, что силовики снова начали проверки коммунальных предприятий и департаментов столичной администрации. С проверками и обысками нагрянули в Департамент образования КГГА, "Киевгорсвет" и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". На фоне этого ходят слухи о возможной отставке мэра Виталия Кличко.