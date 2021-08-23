Було б смішно, якби не було сумно. Кличко про конфлікт у "Борисполі" – відео

Кличко не пустили зустрічати Меркель. Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко назвав дивним те, що його не пропустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль". За його словами, раніше він зустрічав усіх іноземних чиновників.

Про це глава міста заявив в коментарі сайту "Сьогодні".

"Нам потрібно об'єднувати наші зусилля, особливо перед нашими партнерами, перед Європейським Союзом, показувати нашу єдність і використовувати будь-які контакти для того, щоб отримувати цю синергію. Синергію для підтримки України", – сказав він.

Кличко додав, що те, що іноземних гостей завжди зустрічав саме він – прописано в протоколі. І цього разу він також приїхав на зустріч.

"Згідно з протоколом, Кличко завжди зустрічав високопосадовців – і Байдена, і Меркель, і всіх. Учора ніхто Меркель не зустрічав. Згідно з протоколом, я був у "Борисполі" і потім почались якісь ігри, які я переконаний, на користь України не йдуть. Тому що наші західні партнери спостерігають за цим і це дійсно було б смішно, якби не було гірко", – зазначив мер.

Візит Меркель в Україну

Канцлер Німеччини після візиту в Москву 20 серпня вирушила до Києва, де 22-го числа зустрілася з Володимиром Зеленським.

після візиту в Москву 20 серпня вирушила до Києва, де 22-го числа зустрілася з Володимиром Зеленським. Пріоритетною темою переговорів Зеленського з Меркель був процес мирного врегулювання на Донбасі. Також Меркель готова підтримати санкції проти російського газопроводу, якщо РФ буде використовувати його як зброю.

А самій Меркель на вищому посту залишилося недовго – в кінці вересня відбудуться парламентські вибори в Німеччині і буде обраний новий канцлер ФРН.

Зазначимо, що силовики знову почали перевірки комунальних підприємств і департаментів столичної адміністрації. З перевірками і обшуками нагрянули в Департамент освіти КМДА, "Київміськсвітло" і КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва". На тлі цього ходять чутки про можливу відставку мера Віталія Кличка.