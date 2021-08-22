"Тактика піарників": в ОП припустили, чому Кличко "не пустили" до Меркель

Як сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк, Кличко таким чином хотів привернути до себе увагу

Кличко спочатку не хотіли пропускати на зустріч до Ангели Меркель. Колаж: "Сьогодні"

Ситуація з мером Києва Віталієм Кличком, якого спочатку не хотіли пропускати на зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель в аеропорту "Бориспіль", але згодом пропустили – є "тактикою піарників Кличко".

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Про це "Радіо Свобода" сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, в таких ситуаціях протокол завжди працює чітко, коли визначається і порядок зустрічі.

"Всі зустрічаючі попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Між тим, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати – протокол це швидко робить. Як факт – Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, пан Кличко просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі", – сказав Подоляк.

Він вважає, що такі "дрібні і навіть дріб'язкові скандали" – "тактика піарників Кличко" для залучення до нього уваги і спроби дискредитувати державу і виконавчу вертикаль.

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Водночас нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24" припустила, що можливо Кличко не пустили до Меркель через відсутність маски.

Скандал з Кличком в "Борисполі"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Кличко заявив, що прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, повинен був зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель, як це було і під час її минулих візитів до Києва. Однак на цей раз його не пустили.

Як повідомляли новини "Сьогодні", під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за відновлення "нормандського формату" і нагадала Путіну, чий Крим.

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Читайте докладніше в нашому матеріалі, про що говорили Путін і Меркель, і чого чекати Україні від цих переговорів.