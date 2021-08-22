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"Тактика пиарщиков": в ОП предположили, почему Кличко "не пустили" к Меркель

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
22 августа, 15:30
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Как сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, Кличко таким образом хотел привлечь к себе внимание
Кличко сначала не хотели пропускать на встречу к Ангеле Меркель. Коллаж: "Сегодня"
Кличко сначала не хотели пропускать на встречу к Ангеле Меркель. Коллаж: "Сегодня"

Ситуация с мэром Киева Виталием Кличко, которого сначала не хотели пропускать на встречу канцлера Германии Ангелы Меркель в аэропорту "Борисполь", но в конце концов пропустили – является "тактикой пиарщиков Кличко".

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Об этом "Радио Свобода" сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в таких ситуациях протокол всегда работает четко, когда определяется и порядок встречи.

"Все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Между тем, даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить – протокол это быстро делает. Как факт – Кличко участвовал во встрече. Возможно, господин Кличко просто не знает, как согласуются протокольные детали и какие это вообще детали", – сказал Подоляк.

Он считает, что такие "мелкие и даже мелочные скандалы" – "тактика пиарщиков Кличко" для привлечения к нему внимания и попытке дискредитировать государство и исполнительную вертикаль.

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В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире "Украина 24" предположила, что возможно Кличко не пустили к Меркель из-за отсутствия маски.

Скандал с Кличко в "Борисполе"

В Международном аэропорту "Борисполь" мэра Киева Виталия Кличко не пустили на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кличко заявил, что прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Однако на этот раз его не пустили.

Как сообщали новости "Сегодня", во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель выступила за восстановление "нормандского формата" и напомнила Путину, чей Крым.

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Читайте подробнее в нашем материале, о чем говорили Путин и Меркель, и чего ждать Украине от этих переговоров.

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