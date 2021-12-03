Бутусов извинился за пресс-марафон – за что стыдно журналисту

Главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов принес свои извинения за перепалку, которая произошла 26 ноября во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского. Одновременно он анонсировал, что во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" он расскажет новые подробности про спецоперацию с "вагнеровцами".

Свои извинения Бутусов изложить на своей странице в Фейсбуке.

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"Я приношу глубокие извинения перед гражданами Украины за свои эмоции на пресс-конференции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы. Извиняюсь только за эмоции и только перед гражданами и коллегами, но смысл моих слов был правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь, я говорил про Зеленского правду и про его окружение правду. И скажу о действиях президента ещё больше", – написал Бутусов.

От также добавил: "Мое возмущение было спровоцировано ложью и оскорблениями, которыми бросался господин Зеленский против меня и против украинских военнослужащих – сотрудников ГУР МО. Зеленский заявил, что я первым опубликовал видео удара Байрактара 26 октября и якобы вследствие этого погибли украинские воины. Меня до глубины души оскорбило такое обвинение. 8 лет все что я делал было направлено на помощь украинской армии, и такое ничем не обоснованное оскорбление от главы государства, вызвало у меня гнев. Я заставлю господина Зеленского отвечать за эту ложь в суде, и заплатить моральный ущерб, который пойдёт на помощь нашим воинам. Буду доказывать свою невиновность и враньё Зеленского. Покажу доказательства, которые любой может найти в интернете".

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