"Будем мэра готовить" – Терехов рассказал, как Кернес хотел себе приемника

Игорь Терехов говорит, что Геннадий Кернес ему доверял. Фото: коллаж "Сегодня"

Кандидат в мэры Харькова, действующий и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что бывший мэр Геннадий Кернес, скончавшийся 16 декабря 2020 года, готовил его в свои приемники. Об этом Терехов сообщил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе KishkiNa.

"Накануне его ранения (в апреле 2014 года Геннадию Кернесу выстрелили в спину, когда он катался на велосипеде в районе Белгородского шоссе в Харькове – ред.) мы встретились на озере в парке Горького. Мы сидели втроем: Юра Димент (бизнесмен, друг и соратник Кернеса. Был убит очередью из автомата во время посещения могилы матери в феврале 2016 года – ред.), Геннадий Адольфович и я. Мы там ходили, смотрели, и вдруг, ни с того, ни с сего, Геннадий Адольфович хлопает Юру по плечу и говорит: "Ну что, будем из Игоря мэра готовить", – вспомнил Терехов.

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Друг Геннадия Кернеса Юрий Димент был убит через два года после покушения на мэра Харькова. Фото: dozor.kharkov.ua

Он также отметил, что тогда эта фраза Кернеса была похожа на шутку, но после ранения мэр Харькова вернулся к данному вопросу всерьез.

"Каждый человек понимает, что ему нужен приемник, который, во-первых не предаст, а во-вторых, сохранит все то, что делается. А все проекты, которые осуществлялись им, как мэром, мы делали вместе. И могу сказать, что на самом деле он мне доверял. Причем у нас была история сложных взаимоотношений. Но мне было с ним очень легко", – рассказал Терехов.

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Ранее сайт "Сегодня" ознакомился с предвыборной кампанией Игоря Терехова и выяснил, как кандидат проводит агитационную работу, кто входит в его электорат и на что он делает ставки.

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