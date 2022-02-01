Борис Джонсон благополучно приземлился в Киеве – видео

Борис Джонсон прибыл в Украину / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании прилетел в Киев, где планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Мариинском дворце Джонсона встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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Цель визита Джонсона

Борис Джонсон обсудит с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержания стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости, заявляли перед визитом в пресс-службе британского премьера.

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Кроме того, ожидается, что по результатам переговоров Украина заключит новый союз с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

Встречи с иностранными партнерами

Премьер-министр Польши встретился ранее 1 февраля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После встречи он пообещал, что Польша предоставит Украине оружие, и упрекнул Германию в том, что она способствует введению в эксплуатацию опасного для Европы газопровода "Северный поток – 2".

Кроме этого, на этой неделе Украину посещают главы МИД Нидерландов, Греции, Германии и Франции. 30 января в Украину с двухдневными визитом прибыла министр обороны Канады Анита Ананд. Глава Госдепа США Энтони Блинкен приезжал в Украину 19 января.

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