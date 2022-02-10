Блокада Азовского моря отменяется: Россия предупредила Украину о смене планов

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Россия отменила перекрытие участков в Азовском море, которое готовилось под предлогом ракетных и артиллерийских учений.

Об этом сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований, мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко, разместив на своей странице в Facebook соответствующий документ.

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"В 16:43 10.02.2022 Управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива. Нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление по этому поводу", – написал он.

Клименко не исключил, что сегодня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс затрагивала эту тему во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, поскольку "для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова".

"По Черному морю все пока без изменений, а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины). Итак – продолжаем. С верой в победу", – добавил он.

При этом клименко не исключил, что "РФ готовит какую-нибудь новую подлость".

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Дополняется...