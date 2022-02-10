Блокада Азовського моря скасовується: Росія попередила Україну про зміну планів

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Росія скасувала перекриття ділянок в Азовському морі, яке готувалося під приводом ракетних та артилерійських навчань.

Про це повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко, розмістивши на своїй сторінці у Facebook відповідний документ.

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"О 16:43 10.02.2022 Управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про відміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. Нам усім, усім – від читачів та журналістів до експертів, військових, дипломатів та чиновників, лідерів українського морського бізнесу – буквально за добу вдалося створити безпрецедентний тиск із цього приводу", – написав він.

Клименко не виключив, що сьогодні міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс торкалася цієї теми під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Москві, оскільки "для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свободою слова".

"Щодо Чорниго моря все поки що без змін, а порти Чорного моря – це 95% українського експорту, порти Азова – 5% (отже це майже половина всього експорту України). Отже – продовжуємо. З вірою в перемогу", – додав він.

При цьому Клименко не виключив, що "РФ готує якусь нову підлість".

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США висловили протест проти дій РФ

Посольство США в Україні заявило про російську економічну війну проти України через блокаду Росією судноплавства у Чорному та Азовському морях під приводом військово-морських навчань.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях і перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", – йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Морська блокада

Росія заявляла про плани перекрити значну частину акваторії у Чорному та Азовському морі, а також у Керченській протоці для проведення військово-морських навчань. Вона направила до Чорного моря шість десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів.

Керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії Російської Федерації схожі на "морську блокаду українських портів".

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МЗС України у зв'язку з цим висловило рішучий протест.

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, насамперед торговельного, що може спричинити складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", – йдеться у повідомленні міністерства.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що виїзне засідання Ради у Харкові 11 січня буде присвячене діям Росії у морі .