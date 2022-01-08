Блинкен рассказал, что может сделать РФ для вторжения в Украину

Энтони Блинкен, госсекретарь США. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы затем применить военную силу против нашего государства.
Об этом он сообщил во время брифинга.
"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину. – Ред.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", – сказал Блинкен..
Кроме того, госдеп отметил, что США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ на следующей неделе продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины.
"Агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе. Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным (вариантом развития событий. – Ред.), если Россия выберет путь дипломатии и деэскалации", – сказал он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их число, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.
- Также издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает войска к границам Украины с трех сторон.