Блинкен назвал единственный способ, как закончить войну на Донбассе

Блинкен видит только один вариант по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

Только выполнение Минских соглашений может решить вопрос окончания войны на Донбассе. Но если Россия будет продолжать агрессию – ее ждут серьезные последствия. Об этом сказал госсекретарь Энтони Блинкен, передает ZN.ua.

По его словам, и Киев, и Москва постоянно говорят о необходимости выполнения "Минска".

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"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", – заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что накануне провел встречи с главами МИД стран НАТО, а также министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он отметил, что все говорили об опасность нового вторжения РФ в Украину.

"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО… Если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия", – подчеркнул глава американской дипломатии.

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Война на Донбассе