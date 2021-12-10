Дмитрий Белянский объяснил, как работают телеканалы. Коллаж "Сегодня"

Редакционная политика телеканалов "Украина" и "Украина 24" абсолютно отвечает журналистским стандартам, писаным и неписаным законам и правилам жизни современного украинского общества и является проукраинской. Об этом рассказал в интервью член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский.

"Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" – проукраинская. Сильная, независимая и суверенная Украина – наша общая цель. В эфире, в новостях и ток-шоу мы называем вещи своими именами: войну – войной, аннексию – аннексией, оккупацию – оккупацией, агрессию – агрессией", – сказал он.

Дмитрий Белянский отмечает, что каналы абсолютно отвечают писаным и неписаным законам и правилам жизни современного украинского общества и в последнее время напротив часто слышал "упрек в подчеркнутой прогосударственности, чем в наличии пророссийских нарративов в эфире".

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"Мы никогда не скрывали от зрителей, что мы коммерческий канал. Мы не искажаем новости, но ведь мы имеем право информировать общество о работе бизнеса, включая группу СКМ?" – сказал член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина".

Он подчеркнул, что телеканал "Украина 24" построен так, чтобы там могло прозвучать абсолютно любое мнение, и "любой украинский журналист, не сбежавший и не переметнувшийся на сторону врага в этой войне, может работать в нашем эфире, какие бы взгляды он ни исповедовал".

"Потому что это и существуют гарантированная Конституцией свобода слова. И именно она отличает нас от жителей тоталитарного государства, где мнение большинства жителей существуют единственной доступной формой правды", – резюмировал Дмитрий Белянский.

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