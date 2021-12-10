Дмитро Белянський пояснив, як працюють телеканали. Колаж "Сьогодні"

Редакційна політика телеканалів "Україна" та "Україна 24" абсолютно відповідає журналістським стандартам, писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства та є проукраїнською. Про це розповів в інтерв'ю член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський.

"Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" — проукраїнська. Сильна, незалежна та суверенна Україна – наша спільна мета. В ефірі, у новинах і токшоу ми називаємо речі своїми іменами: війну — війною, анексію — анексією, окупацію — окупацією, агресію — агресією", – сказав він.

Дмитро Белянський зазначає, що канали абсолютно відповідають писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства і останнім часом навпаки часто чув "закид у підкресленій продержавності, ніж у наявності проросійських наративів в ефірі".

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"Ми ніколи не приховували від глядачів, що ми комерційний канал. Ми не перекручуємо новини, але ж ми маємо право інформувати суспільство про роботу бізнесу, включаючи групу СКМ?" – сказав член наглядової ради "Медіа Групи Україна".

Він підкреслив, що телеканал "Україна 24" побудований так, щоб там могла прозвучати абсолютно будь-яка думка, і "будь-який український журналіст, який не втік і не перейшов на бік ворога в цій війні, може працювати в нашому ефірі, хоч би які погляди він сповідував".

"Тому що це і є гарантована Конституцією свобода слова. І саме вона відрізняє нас від жителів тоталітарної держави, де думка більшості жителів є єдиною доступною формою правди", – резюмував Дмитро Белянський.

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