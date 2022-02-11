Байден заявил, что Путин введет войска в Украину в ближайшие дни – The Guardian

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Президент Российской Федерации Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину.

Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством Европейского Союза и НАТО, сообщает The Guardian.

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О чем говорят в США

Отмечается, что нападение может произойти в ближайшие несколько дней. Издание сообщает, что президент США сообщил союзникам о планах президента РФ после встречи с советниками в Белом доме, где обсуждались последние разведывательные данные о наращивании российских войск у границ Украины.

При этом европейский дипломат рассказал изданию, что США запросили срочный звонок союзникам по НАТО и главам совета и комиссии ЕС, чтобы "поделиться новой разведывательной информацией".

"В результате этого решения на местах начнут происходить практические вещи, но это не значит, что Путин не может по-прежнему "грести назад", – сказал европейский дипломат, настаивая на том, что еще не поздно сдержать российского лидера.

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Западные спецслужбы считают, что наиболее вероятной целью российского наступления будет "окружение Киева и принуждение к смене режима".

Отмечается, что через несколько минут после звонка президента США Джо Байдена Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине "выехать сейчас коммерческими средствами, пока они остаются доступными".

Угроза со стороны России

Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

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НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

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