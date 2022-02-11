У России много вариантов вторжения: в НАТО назвали сценарии

Йенс Столтенберг заявил, что есть риск попыток свергнуть власть в Киеве

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация рассматривает разные сценарии дестабилизации Украины изнутри, включая кибератаки.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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Угрожающая риторика

По его словам, риск полномасштабного вторжения России в Украину остается, однако есть и другие риски.

"Есть риск других агрессивных действий, куда входят попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибератаки, а также другие виды агрессии. В этом нет определенности, но известно, что военное наращивание продолжается", – отметил Столтенберг.

Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

Кроме этого, он заявил, что в НАТО видели "угрожающую риторику со стороны России" и знают, что "многие офицеры российской разведки уже действуют в Украине".

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Также генсек НАТО сказал, что риск полномасштабной войны в Европе "сейчас очень велик". При этом Альянс не имеет четких данных о возможной дате нападения России на Украину.

Угроза вторжения России

Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

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Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

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