Байден пообщался с лидерами стран Европы об Украине: о чем шла речь

Байден и другие лидеры обсудили ситуацию безопасности в связи с российской агрессией против Украины/Коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе. В ходе разговора обсудили ситуацию безопасности в связи с российской агрессией против Украины.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Американский лидер провел разговор в рамках тесных консультаций и координации с трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на военное наращивание РФ вблизи границ Украины.

Как заявил Джо Байден, во время разговора по видеосвязи с лидерами ряда стран Европы в отношении Украины было полное единодушие.