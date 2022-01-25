Байден поспілкувався з лідерами країн Європи про Україну: про що йшлося

Байден та інші лідери обговорили ситуацію безпеки у зв’язку з російською агресією проти України/Колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами країн-союзників у Європі. Під час розмови обговорили ситуацію безпеки у зв’язку з російською агресією проти України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Американський лідер провів розмову в межах тісних консультацій та координації з трансатлантичними союзниками й партнерами у відповідь на військове нарощування РФ поблизу кордонів України.

Як заявив Джо Байден, під час розмови щодо відеозв'язку з лідерами низки країн Європи щодо України була повна одностайність.