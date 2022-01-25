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Байден поспілкувався з лідерами країн Європи про Україну: про що йшлося

Володимир Козир
25 січня, 02:21
Розмова була пов'язана з агресією РФ проти України

Байден та інші лідери обговорили ситуацію безпеки у зв’язку з російською агресією проти України/Колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами країн-союзників у Європі. Під час розмови обговорили ситуацію безпеки у зв’язку з російською агресією проти України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Деталі

Американський лідер провів розмову в межах тісних консультацій та координації з трансатлантичними союзниками й партнерами у відповідь на військове нарощування РФ поблизу кордонів України.

Як заявив Джо Байден, під час розмови щодо відеозв'язку з лідерами низки країн Європи щодо України була повна одностайність.

"Я розмовляв з європейськими лідерами у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України. Ми обговорили наші спільні зусилля для стримування подальшої російської агресії, такі як підготовка до серйозних економічних витрат для Росії та посилення безпеки на східному фланзі", — йдеться в повідомленні Білого дому.