"Банковая – проклята": Разумков сделал громкое заявление о Зеленском

Разумков считает, что Зеленский уже не тот / Коллаж "Сегодня"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, лишившийся своего поста 7 октября, заявил, что Банковая плохо влияет на людей, которые там оказываются.

Об этом рассказал Дмитрий Александрович уже после голосования в интервью телеканалу Би-Би-Си.

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"Мне кажется, что Банковая – она какое-то проклятое место. Сюда кто не попадает, оно очень сильно меняет людей. А желательно, чтобы ты такой, каким приходишь к власти, таким же и шел из ней. Это все должно ограничиваться законом и людьми", – сказал Разумков.

Журналисты напомнили, что в интервью в 2019 году Разумков говорил, что диктатуры не будет из-за того, что Владимира Зеленского ограничивают его моральные качества, которых не было у его предшественников. "Президент нарушает эти принципы сейчас?", – спросили бывшего спикера.

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"Я не раз говорил коллегам, что я считаю, что то, что сегодня происходит в СНБО, не соответствует действующему законодательству. Но этого не хотят слышать. Причем это пытаются использовать против меня, потому что санкции вводились по различным людях – кого-то положительно воспринимают в обществе, кого общество может негативно воспринимать", – ответил Разумков.

Отношения с Зеленским

На брифинге сразу после снятия с должности спикера Дмитрий Разумков заявил, что он и президент Владимир Зеленский никогда не были друзьями, несмотря на одну команду и совместный поход в политику.

Недавно Разумков намекнул, что против второго президентского срока Зеленского. Он считает, что по факту любой президент работает на государство не пять лет, а три, поскольку последние пару лет занимается своими рейтингами.