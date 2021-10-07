"Никогда не были друзьями": Разумков раскрыл правду об отношениях с Зеленским

После увольнения уже бывший спикер парламента разговорился не на шутку – вспомнил и президента

Ничего личного - только рабочие отношения / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он и президент Владимир Зеленский никогда не были друзьями, несмотря на одну команду и совместный поход в политику.

Об этом он сказал на брифинге.

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На вопрос, насколько он будет жестким в отношении президента после того, как президентская команда уволила его с должности спикера, политик ответил, что будет оставаться объективным в отношении любого должностного лица.

"Я никогда не был другом с президентом. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, что они формируются по-другому. Я думаю, что друзья президента больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья. Но я не считаю, что президент и председатель Верховной Рады или премьер-министр должны быть друзьями. Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство", – сказал Разумков.

Как мы уже писали, недавно Разумков намекнул, что против второго президентского срока Зеленского. Он считает, что по факту любой президент работает на государство не пять лет, а три, поскольку последние пару лет занимается своими рейтингами.

Отставка Разумкова