Армия РФ на границах Украины измотана и деморализована – генерал

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Войска Российской Федерации на границе с Украиной на самом деле деморализованы.

Об этом заявил в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий, сообщает "Гордон".

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"Постоянное напряжение"

Экс-министр отметил, что в свое время учился "со многими россиянами" и сегодня поддерживает связь с теми, кто учился в академии Фрунзе и академии Генерального штаба РФ.

"Некоторые сейчас руководят, некоторые не руководят, на второстепенных должностях. Сегодня войска (России. – Ред.) измотанные, уставшие и уже деморализованные. Потому что сегодня та "колотнеча", которая имеет место на российской территории вдоль границы, начиная от Беларуси и заканчивая сюда, к Харькову, – постоянное напряжение. И они – все эти люди – говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны", – рассказал он.

Угроза вторжения России

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

В свою очередь представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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