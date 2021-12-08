700 тысяч военных РФ на поле боя: в Раде оценили шансы Путина в Украине

По мнению Костенко, россияне недостаточно стянули военных к нашей границе / Коллаж "Сегодня"

Происходящее со стороны России возле границ Украины совершенно не напоминает подготовку к полномасштабному вторжению в нашу страну, о чем пишут американские СМИ.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телеканала "Украина 24".

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"Увеличение (российских военных формирований на границе с Украиной – Ред.) произошло, по данным всех разведок, где-то на 3000. На три тысячи – это ничего, если мы говорим про полномасштабное вторжение, как это рисуют на картах", – отметил нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

"Как минимум каждый военный, который служил в армии, он понимает, что для войска, которое наступает на противника, должно быть если это в чистом поле минимум трехкратное увеличение – превосходство войск. Если мы берем город, где будет проходить наступление – это от 7 до 10 раз. Если мы имеем армию 216 тысяч военных, то мы можем посчитать минимум, который должен быть у РФ для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение. Это около 700 тысяч. Если допустим, что у них лучше вооружение, можно говорить про 600 тысяч войск, которые должны находиться на границе. Это если мы говорим про полномасштабное вторжение. Сейчас армия РФ, то что мы можем найти в открытых источниках и то, что дает наша разведка, активных боевых частей – 711 тысяч. Это практически вся российская армия должна быть возле границ Украины. Поэтому говорить, что сейчас есть угроза полномасштабного вторжения на Украину – ее нет", – заявил в эфире Роман Костенко.

При этом нардеп указал, что никто не видит складов с боеприпасами, не видит массового разворачивания госпиталей на российской части границы. Да, фиксируется активность разведки с той стороны. Однако все это в рамках того, что замечали разведки и до этого.

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