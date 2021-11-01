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"Посмотрим на него в прицел": реакция Путина на корабли США в Черном море

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 17:55
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Россия пристально следит за маневрами американских кораблей в Черном море
Россия следит за передвижением американских кораблей в Черном море
Россия следит за передвижением американских кораблей в Черном море / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney, который будет работать вместе с союзниками по НАТО и партнерами в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Об этом в Twitter сообщает 6-й оперативный флот США.

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"Флагман Шестого флота USS Mount Whitney (LCC 20) с командой Шестого флота и боевым штабом морского флота НАТО на борту начал свой северный транзит к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", – говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на направление флагмана Шестого флота ВМС США Mount Whitney в акваторию Черного моря. Он пригрозил, что россияне могут посмотреть на корабль через прицел.

"Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", – сказал он.

О Mount Whitney

Mount Whitney – командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году. В 1994 году участвовал в операции на Гаити, в 2008 году во время российско-грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.

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Он считается самым совершенным кораблём типа C4I, он может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любую точку мира по каналам связи HF, UHF, VHF и SHF, что позволяет командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.

Иностранные корабли в Черном море

30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Российские военные сразу начали слежение за ним. USS Porter регулярно заходит в Черное море. Например, он участвовал в учениях Sea Breeze-2021 с Украиной, странами НАТО и партнерами, а в феврале 2021-го тренировался с украинскими ВМС.

17 июня в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE (A 645). Корабль ВМС Франции используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure.

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14 июня в Черное море вошли два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО.

11 июня в Черное море вошел военный корабль USS Laboon, принадлежащий ВМС США.

В мае в Черное море через пролив Босфор вошел британский патрульный корабль HMS Trent для "поддержки безопасности и стабильности" совместно с НАТО и региональными партнерами Соединенного Королевства.

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