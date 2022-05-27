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Данилов рассказал, как судьи должны были легитимизировать Януковича в Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 03:58
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В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру
Данилов рассказал о планах легитимизировать Януковича в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"
Данилов рассказал о планах легитимизировать Януковича в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации беглого президента Виктора Януковича после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Об этом Данилов рассказал в интервью "24 канала".

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По его словам, в Украине начали готовиться к полномасштабной войне России еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

"Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, который получил в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, который не имеет к нашей стране крайние 8 лет вообще никакого отношения. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК. Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не имеют желания с этим сейчас разбираться", — рассказал Данилов.

Он добавил, что эти судьи сегодня должны давать показания Службе безопасности Украины.

"Но сейчас мы находимся в стадии войны и до некоторых гауляйтеров еще не доходят руки", — сказал секретарь СНБО.

Суд разрешил еще раз арестовать Януковича

Печерский районный суд Киева 23 мая разрешил взять под стражу экс-президента Виктора Януковича по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений 2010 года.

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По данным следствия, Янукович в сговоре с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым "оказал иностранному государству – Российской Федерации и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

В заявлении Офиса генпрокурора говорится, что 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и городе Севастополе, вместо подготовки к его выводу из территории Украины.

В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими Крыма и Севастополя.

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При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева 23 мая избрал беглому экс-президенту меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены.

Еще в 2021 году Государственное бюро расследований объявило Януковичу и Азарову о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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