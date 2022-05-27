Данілов розповів, як судді мали легітимізувати Януковича в Україні

У РФ був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру

Данілов розповів про плани легітимізувати Януковича в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький мав взяти участь у легітимізації президента-втікача Віктора Януковича після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю "24 каналу".

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За його словами в Україні почали готуватися до повномасштабної війни Росії ще з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

"Коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, який отримав у грудні минулого року заяву нібито від пана Януковича, який не має до нашої країни крайні 8 років взагалі ніякого стосунку. У РФ був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру через наші суди, ОАСК. Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися", — розповів Данілов.

Він додав, що ці судді мають сьогодні давати показання Службі безпеки України.

"Але зараз ми знаходимося в стадії війни і до деяких гауляйтерів ще не доходять руки", — сказав секретар РНБО.

Суд дозволив ще раз заарештувати Януковича

Печерський районний суд Києва 23 травня дозволив взяти під варту експрезидента Віктора Януковича у справі щодо підписання так званих Харківських угод 2010 року.

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За даними слідства, Янукович у змові з колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим "надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у провадженні підривної діяльності проти України".

У заяві Офісу генпрокурора йдеться, що 21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, Янукович підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим та місті Севастополі, натомість підготовки до його виведення із території України.

Внаслідок таких дій було створено передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їхнє переоснащення та модернізації та надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними Криму та Севастополя.

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За участю прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд Києва 23 травня обрав експрезиденту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами скоєння ним державної зради.

Ще у 2021 році Державне бюро розслідувань оголосило Януковичу та Азарову про підозру у державній зраді за підписання "Харківських угод". Санкція статті передбачає позбавлення волі від дванадцяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

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