Власть
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Власть События

Арестович мыл авто на заправке и сказал, что его "выгнали из ОП" (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 14:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алексей Арестович похвастался, что "наконец, нашел место в жизни"
Арестович заявил, что его выгнали из Офиса президента
Арестович заявил, что его выгнали из Офиса президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выпустил видео, в котором заявил, что его выгнали из ОПУ и теперь он работает на заправке.

Как пишет Арестович в Facebook, "на лунное затмение я, наконец, нашел место в жизни".

Реклама

"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу", – сказал он.

Отметим, что данное заявление Арестовича, скорее всего, является шуткой. Официально информация относительно его увольнения никем не подтверждается.

Арестович снял видео на заправке ОККО – там может заправиться только спецтранспорт или водители с талонами. Видно, что на заправке нет очереди.

Реклама

Тем временем по всей Украине водители простаивают часы в очередях, надеясь залить в бак хотя бы 10 литров.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Война в Украине идет не так, как планировала Москва. Что пишут западные СМИ Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Украина борется не только за себя, но и за то, чтобы войны не было в европейских столицах" — Ляшко Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 16 мая
1
Личный состав 27700
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 165
Вертолеты
4
Танки 1228
Танки
5
ББМ 2974
ББМ
6
Артиллерия 577
Артиллерия
7
Средства ПВО 89
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 427
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2101
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
Слава Украине!
Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.38

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять