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Арестович мив авто на заправці та сказав, що його "вигнали з ОП" (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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16 травня, 14:54
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Олексій Арестович похвалився, що "нарешті знайшов місце в житті"
Арестович заявив, що його вигнали з Офісу президента
Арестович заявив, що його вигнали з Офісу президента / Фото: Колаж: Сьогодні

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович випустив відео, в якому заявив, що його вигнали з ОПУ, і тепер він працює на заправці.

Як пише Арестович у Facebook, "на місячне затемнення я нарешті знайшов місце в житті".

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"Тепер, коли мене вигнали з Офісу президента, я влаштувався на заправку. І вважаю себе щасливою людиною, тому що в цей час далеко не кожен може знайти роботу", – сказав він.

Зазначимо, що ця заява Арестовича, найімовірніше, є жартом. Офіційно інформація щодо його звільнення ніким не підтверджується.

Арестович зняв відео на заправці ОККО – там може заправитися лише спецтранспорт чи водії з талонами. Видно, що на заправці немає черги.

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Тим часом по всій Україні водії простоюють годинами у чергах, сподіваючись залити у бак хоча б 10 літрів.

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Олексій Ковалевський - солдат 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. До війни - оператор телеканалу “Україна 24”. Нині боронить рідну землю від російських окупантів на сході. За особисту мужність, військові заслуги та ефективне знищення ворожих ДРГ нагороджений бойовою медаллю. Пишаємось колегою!
Слава Україні!
Герої не вмирають!

Віддав життя, рятуючи побратимів… Микола Володимирович Цюрик - солдат ЗСУ з міста Камінь-Каширський, Волинь. На війні - з перших днів. Загинув під час бойового завдання: дав можливість побратимам відступити, прикривши їх від ворога. Його так шанували в рідному містечку, що оголосили триденну жалобу. Герой України. Посмертно.

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